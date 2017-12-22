Операция по спасению горняков из шахты Есаульской завершилась успешно

Операция по спасению горняков, заблокированных завалом после обрушения породы в вентиляционном штреке шахты Есаульская, успешно завершилась.
Трое шахтёров, оказавшихся во время ЧП за завалом, выведены на поверхность. Медики оценивают их состояние как стабильное. Горняки уже встретились с родственниками.
В спасательной операции приняли участие более 100 человек.
Для эвакуации шахтеров горноспасатели и работники предприятия вручную, с помощью отбойных молотков, проложили поисково-спасательную выработку длиной около 13-14 метров.
22/12/2017
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