Операция по спасению горняков из шахты Есаульской завершилась успешно

Операция по спасению горняков, заблокированных завалом после обрушения породы в вентиляционном штреке шахты Есаульская, успешно завершилась.

Трое шахтёров, оказавшихся во время ЧП за завалом, выведены на поверхность. Медики оценивают их состояние как стабильное. Горняки уже встретились с родственниками.



В спасательной операции приняли участие более 100 человек.

Для эвакуации шахтеров горноспасатели и работники предприятия вручную, с помощью отбойных молотков, проложили поисково-спасательную выработку длиной около 13-14 метров.