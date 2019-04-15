Организатор торгов незаконно включил в один лот четыре помещения общей стоимостью более 85 миллионов рублей

11 апреля Кемеровское УФАС России признало обоснованной жалобу индивидуального предпринимателя на действия организатора торгов – ООО «Выгодное решение». Заявитель оспаривал проведение открытого аукциона по продаже арестованного имущества. Речь идет о нежилых помещениях с ограничением права, расположенных в городах Ленинск-Кузнецкий и Полысаево. Извещение № 100319/20349541/02 размещено на официальном сайте торгов https://torgi.gov.ru .

Комиссия управления признала жалобу индивидуального предпринимателя обоснованной, подтвердив, что организатор незаконно включил в состав одного лота четыре объекта недвижимого имущества, не являющихся единым технологическим комплексом.

ООО «Выгодное решение» нарушило часть 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции. Обществу предписано аннулировать открытый аукцион.

Материалы жалобы будут переданыдолжностному лицу для решения вопроса о возбуждении административного производства.

Для справки: согласно части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при проведении торгов, запроса котировок цен на товары (далее - запрос котировок), запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

Пресс-служба