Организатор торгов незаконно включил в один лот четыре помещения общей стоимостью более 85 миллионов рублей
11 апреля Кемеровское УФАС России признало обоснованной жалобу индивидуального предпринимателя на действия организатора торгов – ООО «Выгодное решение». Заявитель оспаривал проведение открытого аукциона по продаже арестованного имущества. Речь идет о нежилых помещениях с ограничением права, расположенных в городах Ленинск-Кузнецкий и Полысаево. Извещение №
Комиссия управления признала жалобу индивидуального предпринимателя обоснованной, подтвердив, что организатор незаконно включил в состав одного лота четыре объекта недвижимого имущества, не являющихся единым технологическим комплексом.
ООО «Выгодное решение» нарушило часть 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции. Обществу предписано аннулировать открытый аукцион.
Материалы жалобы будут переданыдолжностному лицу для решения вопроса о возбуждении административного производства.
Для справки: согласно части 1 статьи 17
Пресс-служба
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