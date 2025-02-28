Органы прокуратуры Кемеровской области-Кузбасса уделяют пристальное внимание вопросам охраны атмосферного воздуха, в том числе в период неблагоприятных метеорологических условий

В условиях установившегося в настоящее время над территорией региона антициклона наблюдаются безветренная погода и отсутствие осадков, способствующие образованию смога.

В период действия режима «черного неба» органами прокуратуры Кемеровской области-Кузбасса дана оценка исполнению природопользователями требований законодательства об охране атмосферного воздуха.

Новокузнецким межрайонным природоохранным установлены факты непроведения инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ, непостановки производственных площадок на государственный учет, отсутствие расчетов нормативов выбросов для опасных загрязняющих веществ I и II классов опасности (в том числе бензпирена, озона, марганца, свинца, хрома и др.), контроля за химическим составом и объемом выбросов, эффективностью их очистки (ООО «Ремонтно-механический завод», ООО «Трансинтермаш», ООО «НПО Завод взрывозащищенного оборудования», ООО «Кузнецк инжиниринг Центр», ООО «Импульс»).

С целью пресечения выявленных нарушений закона руководителям указанных организаций внесены представления, инициировано привлечение виновных лиц к административной ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации, строений, сооружений и иных объектов капитального строительства), ч. 1 ст. 8.5 КоАП РФ (сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды, об источниках загрязнения окружающей среды и природных ресурсов или иного вредного воздействия на окружающую среду и природные ресурсы), ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению, либо использование неисправных указанных сооружений, оборудования или аппаратуры), ст. 8.46 КоАП РФ (невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, представлению сведений для актуализации учетных сведений).

Кемеровским и Новокузнецким межрайонными природоохранными прокурорами установлено, что 28 предприятий региона проигнорировали требование закона о разработке программ по снижению выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий и проведении соответствующих мероприятий. Меры реагирования приняты в отношении каждого правонарушителя.

Так, Кемеровским межрайонным природоохранным прокурором установлено, что ООО «Завод Электромашина», несмотря на изменение перечня выбрасываемых загрязняющих веществ и параметров источников выбросов, меры по актуализации проекта нормативов допустимых выбросов, а также плана мероприятий по их снижению выбросов в период НМУ не приняты.

Прокурором решен вопрос о привлечении виновного лица к административной ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ в виде штрафа.

Кроме того, по предложению Кемеровского межрайонного природоохранного прокурора к Хартии о принятии дополнительных мер по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух присоединилось ООО «Агросинтез».

Надзорные мероприятия в сфере охраны атмосферного воздуха не завершены. В настоящее время прокуратурой области согласованы инспекционные визиты Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора на крупнейшие промышленные предприятия Заводского промышленного узла г. Кемерово.

Фактическое устранение нарушений закона находится на контроле органов прокуратуры.

Информация и фото предоставлены пресс-службой прокуратуры области