Осталась неделя для подачи заявки на конкурс «Спасибо интернету – 2020»

Жителей Кузбасса предпенсионного и пенсионного возрастов приглашают к участию в VI Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в компьютерной грамотности «Спасибо интернету-2020». Заявки принимаются еще неделю, до 14 октября.
Участниками конкурса могут стать пользователи сети интернет пенсионного и предпенсионного возраста (50+), а также пенсионеры-инвалиды, прошедшие обучение на курсах компьютерной грамотности или обучившиеся работе на компьютере и в сети интернет самостоятельно. Заявку можно подать на сайте конкурса
Сейчас на сайте «Азбука Интернета», который много лет является организационной площадкой конкурса, зарегистрировано 2753 участника. Из них 106 человек – из Кузбасса.
В 2019 году Кузбасс вошел в десятку самых активных регионов-участников Всероссийского конкурса «Спасибо интернету». Представители серебряного возраста региона прислали тогда 123 работы по нескольким номинациям. С ними можно ознакомиться на портале azbukainterneta.ru.
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