Осталась неделя для подачи заявки на конкурс «Спасибо интернету – 2020»

Жителей Кузбасса предпенсионного и пенсионного возрастов приглашают к участию в VI Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в компьютерной грамотности «Спасибо интернету-2020». Заявки принимаются еще неделю, до 14 октября.

Участниками конкурса могут стать пользователи сети интернет пенсионного и предпенсионного возраста (50+), а также пенсионеры-инвалиды, прошедшие обучение на курсах компьютерной грамотности или обучившиеся работе на компьютере и в сети интернет самостоятельно. Заявку можно подать на сайте конкурса https://azbukainterneta.ru/konkurs/zayavka и написать историю по одной из пяти номинаций: «Портал gosuslugi.ru — мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Моя общественная интернет-инициатива», «Моя Азбука интернета», «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель» и «Я — интернет-звезда». Также конкурсант должен прикрепить две фотографии — портретную и иллюстрирующую конкурсный материал. Итоги конкурса будут подведены в декабре. По усмотрению организаторов могут быть открыты специальные номинации, в том числе — «Самый активный регион», где победители определяются простым подсчетом количества присланных работ от региона.

Сейчас на сайте «Азбука Интернета», который много лет является организационной площадкой конкурса, зарегистрировано 2753 участника. Из них 106 человек – из Кузбасса.

В 2019 году Кузбасс вошел в десятку самых активных регионов-участников Всероссийского конкурса «Спасибо интернету». Представители серебряного возраста региона прислали тогда 123 работы по нескольким номинациям. С ними можно ознакомиться на портале azbukainterneta.ru.