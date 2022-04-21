Осуждённые из Кузбасса оштрафованы за публичное демонстрирование нацистской символики

Ранее, отбывая наказание в исправительных учреждениях в разные периоды времени, трое осуждённых нанесли себе татуировки, содержащие нацистскую символику. Позже, снимая верхнюю одежду в умывальной комнате, они публично демонстрировали эту символику другим осуждённым. Об этом корреспонденту информационного агентства «Новости Кузбасса» рассказал представитель суда Алексей Бушуев.

Как следует из материалов дел об административных правонарушениях, поступивших в Мариинский городской суд Кемеровской области, трое осуждённых, отбывающих наказание в одном из исправительных учреждениях Мариинска, во время подготовки ко сну в умывальной комнате, снимая верхнюю одежду, публично демонстрировали татуировки, содержащие в своём изображении нацистскую символику.

При составлении протоколов об административном правонарушении осуждённые поясняли, что татуировки нанесли на тело несколько лет назад, находясь в различных исправительных учреждениях. Такие изображения татуировок они выбирали сами в связи с тем, что в социальной среде осуждённых они обозначают несогласие с режимом содержания. В то же время они понимали, что такие изображения в обычной жизни являются одним из символов и атрибутов нацистской Германии. В настоящее время они осознали, что осуществляют публичную демонстрацию нацистской идеологии и символики другим лицам, вину в совершении правонарушения признали и обязались «вывести» татуировки сразу после освобождения.

Федеральным законом «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» установлен запрет использования в Российской Федерации в любой форме нацистской атрибутики или символики, в том числе их публичное демонстрирование, как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесённых в Великой Отечественной войне жертвах.

Совершение публичного демонстрирования нацистской атрибутики или символики влечёт для граждан наложение административного штрафа от одной до двух тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

Суд, учитывая отсутствие отягчающих и наличие смягчающего наказание обстоятельства в виде признания вины, а также имущественное положение правонарушителей, назначил каждому штраф в размере 1 тысячи рублей.

Постановления на сегодняшний день не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в вышестоящую судебную инстанцию.