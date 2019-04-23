Отчетный концерт ДК "Полысаевец"

13 апреля 2019 года в Полысаевском городском округе в МАУК «Дом культуры «Полысаевец» состоялся отчетный концерт творческих коллективов «Галерея талантов». Отчетный концерт – это своего рода итог проделанной работы за год.

Учебный год в ДК «Полысаевец», как и в школах, начинается в сентябре и заканчивается в мае. За год каждый коллектив выполняет огромную работу, а на общем отчетном концерте представляет свои самые лучшие творческие работы.

В течение всего учебного года ДК ведет активную творческую деятельность, организуя для населения праздничные мероприятия, веселые гуляния, тематические вечера, выставки и многое другое. Но работа специалистов Дома культуры не ограничивается перечнем таких заметных, ярких моментов. Большая часть их работы скрыта от глаз зрителей. Тому, что зритель видит на сцене, предшествует большая подготовительная работа: написание сценария, репетиции, подготовка и пошив костюмов, изготовление декораций, оформление сцены.

Дом культуры ведет кружковую работу, предоставляя полысаевцам возможность заниматься творчеством в любительских объединениях и коллективах самодеятельного народного творчества самой разной направленности.

В программу отчетного концерта вошли номера с участием творческих коллективов Дома культуры (вокал и хореография), на сегодняшний день число формирований составляет 17, постоянными участниками которых являются около 300 человек, это дети, молодежь, взрослые и люди пожилого возраста.

В этот день в концертной программе приняли участие: хор народной песни «Оберег», детский ансамбль народной песни «Задоринки», детский ансамбль народной песни «Ягодки» (руководитель Побожакова Асемгуль Ораловна), танцевальные коллективы: «Колибри», «BABY DANC», «Little Mix» (руководитель Герасимова Анастасия Викторовна), вокальный коллектив «Радость» (руководитнль Сухорукова Елена Александровна).

В завершении мероприятия воспитанники коллективов получили грамоты и благодарственные письма за достигнутые успехи, высокие результаты конкурсно - фестивальной деятельности, трудолюбие в сезоне 2018-2019 года. Родители

Двухчасовой концерт пролетел как один миг – настолько динамичной и увлекательной была программа.

Отдел культуры Полысаевского городского округа в лице начальника Кудрявцевой Оксаны Викторовны благодарит директора МАУК «ДК «Полысаевец» Терентьеву Наталью Валериевну, творческие коллективы, родителей за плодотворный труд и вклад в развитие культуры Полысаевского городского округа.