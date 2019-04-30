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Отчетный концерт МБУ ДО "ДШИ № 54"

26 апреля 2019 года в Полысаевском городском округе в МБУ ДО «ДШИ № 54» прошел отчетный концерт школы «Волшебный мир искусства».

Отчетный концерт является своего рода подведением итогов и показателем достижений обучающихся школы. В концерте были отражены самые яркие и интересные события школы искусств, то, чему дети научились за год. Поддержать ребят, послушать и увидеть живое выступление пришли родители, гости, которые с большим восторгом принимали выступления начинающих артистов.

С приветственным словом к присутствующим обратился директор школы искусств Виктор Вольдемарович Винтер. Он поблагодарил обучающихся и преподавателей за плодотворный труд, отличную учебу и активное участие в жизни школы.

Концерт продолжил детский инструментальный ансамбль народных инструментов (руководитель Кулебакин Виктор Викторович), весело и задорно исполнили танцевальные номера обучающиеся хореографического отделения (преподаватель Дмитриенко Анастасия Евгеньевна), порадовало зрителя ансамблевое музицирование: начинающей пианистки Симбирцевой Полины и ее преподавателя Беккер Ларисы Васильевны, юной аккордионистки Упоровой Юлии и ее преподавателя Букоткиной Оксаны Петровны, дуэт баянистов Степа Фомина и его преподавателя Кулебакина Виктора Викторовича. Не оставили равнодушным зрителей фортепианный дуэт Унич Анастасия, Герляк Дарьяна (преподаватель Грекова Елена Иннокентьевна) и фортепианное трио Рудзеева Дарья, Шумилова Елизавета, Шумилова Алиса (преподаватель Шумилова Олеся Юрьевна). На высоком уровне прозвучали вокальные произведения в исполнении Поддубных Александры и хора старших классов (преподаватель Щербинина Тамара Васильевна). С полным восхищением зрители наблюдали за ловкой и выразительной игрой на рояле Клюева Александра (преподаватель Потапова Анна Анатольевна).

Бурными аплодисментами закончилось праздничное мероприятие. Каждый зритель и выступающий получил бурю положительных эмоций и заряд хорошего настроения.

Культура
Общество
Полысаево
kuzbassnews.ru
30/04/2019
Культура
Общество
Полысаево
Новости Кузбасса

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