Отчетный концерт «Творческая весна» состоялся в деревне Тяжино-Вершинка

В сельском Доме культуры – филиале Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности зрители и участники художественной самодеятельности соприкоснулись с удивительным миром искусства.

В фойе ДК были оформлены выставки работ участников коллективов декоративно-прикладного творчества «Мастерская Кузи» и «Веселая спица». Здесь же действовала выставка картин местной жительницы Марии Ивановны Мастеровой. Дети могли посетить мастер-класс «Пластилинография».

Для зрителей работники культуры организовали экскурсию в музейную комнату, где односельчане и гости познакомились с предметами русской старины.

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности