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Отчётный концерт в Тяжине

В Тяжинском районном Доме культуры «Юбилейный» состоялся отчетный концерт ансамбля танца «Радость» «Танец - это целый мир».
В отчетном концерте приняли участие образцовый самодеятельный коллектив ансамбля танца «Радость» (руководитель Людмила Ивановна Утробина), театр-студия «поМОСТ», театр «Лица» (руководитель Марина Георгиевна Чипилева), фольклорные коллективы «Родничок» и «Сударушка» детской школы искусств № 31 (руководители Галина Сергеевна Фролова и Ольга Владимировна Стифорова).
Со словами благодарности к участникам отчетного концерта обратились начальник управления культуры администрации Тяжинского муниципального района Алексей Васильевич Суханов и директор районного Дома культуры Людмила Владимировна Фрибус. Они вручили благодарственные письма всем участникам самодеятельного коллектива. С ответным словом выступили выпускники ансамбля танца «Радость» и его руководитель Людмила Ивановна Утробина.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
29/05/2017
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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