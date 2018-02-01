Новости Кузбасса

В Кемерове оштрафовали водителя маршрутки за езду на красный свет За нарушение ПДД (правил дорожного движения) в Кемерове привлекли к административной...

Прокопчанин вместо бинокля получил детскую железную дорогу В Кузбассе 60-летний мужчина житель города Прокопьевска заказал в сети Интернет бинокль за 13 тысяч...

Кемеровчан приглашают научиться готовить эликсир любви На вечеринке для пришедший устроят бармен-шоу, научат делать эликсир любви, проведут конкурсы и ...