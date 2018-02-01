Новости Кузбасса

По итогам 2017 года отдел МВД России по г. Калтану (начальник отдела полковник полиции А.А. Шабалин) признан лучшим среди территориальных органов МВД России на районном уровне во II группе. Коллектив отмечен за наилучшие показатели в оперативно-розыскной деятельности, ему вручены памятный знак и благодарственное письмо начальника ГУ МВД России по Кемеровской области генерала- майора полиции И.Г. Иванова.
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