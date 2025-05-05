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Отделение Социального фонда России по Кемеровской области поздравило ветеранов Великой Отечественной войны

Управляющий Отделением Людмила Бабичук побывала в гостях у ветеранов, поздравила их с 80-летием Великой Победы и выразила слова признательности и благодарности.

«Мы всегда будем чтить и помнить всех тех, кто освободил нашу Родину от фашистских захватчиков. Вы – живая история мужества, самоотверженности и патриотизма. Низкий вам поклон за великий подвиг!», – отметила Людмила Бабичук.

Поздравления получили все участники Великой Отечественной войны, проживающие в регионе.

Управляющий пообщалась с героями, вручила подарки и из первых уст услышала историю их боевого пути.

Кемеровчанке Анне Ивановне Мироновой 101 год. Большая часть ее жизни прошла в поселке Серышево Амурской области. Оттуда же в апреле 1942 года 19-летняя Аня была призвана на службу в 12-ю отдельную дивизию Дальневосточной Краснознаменной Амурской флотилии, которая отражала натиск японцев на восточных рубежах родины. Вначале служила телефонисткой, а затем до конца войны хрупкая девушка водила ГАЗ-53, на котором доставляла бойцам продовольствие, воду, перевозила раненых. После войны Анна Ивановна на протяжении почти трех десятилетий трудилась в Серышевском райпотребсоюзе.

Василию Кирилловичу Костюченко из Анжеро-Судженска в этом году исполнилось 100 лет. В ряды Советской Армии был призван в 1943-м. Принимал участие в ожесточенных боях под Харьковом, Киевом, Белой Церковью. Был тяжело ранен, но после лечения продолжил уничтожать фашистов уже на финском фронте. День Победы встретил в Латвии. После войны Василий Кириллович вернулся в Анжеро-Судженск, где 40 лет проработал аппаратчиком на химфармзаводе.

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Фото: ОСФР

Общество
kuzbassnews.ru
05/05/2025
Общество

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