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Открытие выставки работ областного конкурса рисунка «Кузбасс многонациональный» в киноконцертном зале «Россия» г. Киселевск

25 января в киноконцертный зал «Россия» города Киселевск, приезжает выставка работ победителей и участников областного конкурса рисунка «Кузбасс многонациональный», посвященного Дню народного единства и празднованию 300-летия Кузбасса, которая открылась в ноябре 2020 года в государственной научной библиотеке Кузбасса имени В. Д. Федорова. Здесь же состоялась церемония награждения победителей конкурса.

На конкурс было представлено около 500 работ, 70 работ это участники из города Киселевска. Выставка рисунков продлится до конца марта, затем в апреле отправится в город Прокопьевск и будет выставляться до конца мая.

Подробности и дополнительная информация по телефону 36-43-69, на сайте и социальных сетях ГАУК «Кузбасскино».

Культура
Киселевск
kuzbassnews.ru
13/01/2021
Культура
Киселевск
Новости Кузбасса

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