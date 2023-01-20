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Открытие выставки Тамары Литвиновой «Красота живет рядом»

23 января 2023 года, в 13:00, в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» (проезд Крепостной, 1) открывается выставка Тамары Литвиновой «Красота живет рядом».

С творчеством самодеятельной художницы из г. Прокопьевска гости «Кузнецкой крепости» познакомятся впервые.

На выставке представлено 24 работы разных лет: пейзажи, натюрморты, портреты. Тамара Петровна вдохновляется природой родного края, пишет с натуры и по фотографиям. Ее удивляют и восхищают окружающий мир: в том, что привычно глазу, она находит особую красоту, поэтично воплощая ее в своих картинах. Букет душистых пионов, спелое сочное яблоко, свисающее с ветки, нежные колокольчики и пылающие маки, завораживающие зимние виды… Художница отдает предпочтение акварели, но работает также масляными красками, углем, сангиной, черным карандашом, гуашью.

Выставка будет работать в зале Солдатской казармы до 26 февраля 2023 года.

Вход на открытие выставки – свободный, в остальное время – согласно прейскуранту (100 руб. для взрослых, 80 руб. для обучающихся, студентов, пенсионеров). Билет дает право посетить все экспозиции и выставки в здании Солдатской казармы.

 

 

Фото: музей-заповедник Кузнецкая крепость

Культура
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
20/01/2023
Культура
Новокузнецк

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