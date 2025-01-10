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Открытый турнир по волейболу прошел в Тяжине

В спортивном комплексе «Юность» собрались пять команд из Тяжинского и Тисульского округов. Спортсмены почтили память тренера-преподавателя Игоря Александровича Мотыш.
Состав команд был смешанный, в возрасте от 12 до 35 лет. Тяжинские команды «35+» и «20+» заняли первое и второе места соответственно. Команде «Тисуль» досталось третье место.
Победители и призеры турнира награждены Почетными грамотами отдела молодежной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа, а также памятными медалями.
По итогам соревнований были определены лучшие игрока турнира: Владлена Малькова, Софья Малькова и Анастасия Кузора.

Фото: Тяжинская ДЮСШ

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kuzbassnews.ru
10/01/2025
Спорт
Тисуль
Тяжин
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