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В Первенстве России по рукопашному бою топкинец занял третье место

58 регионов представляли 970 сильнейших спортсменов России. За сборную Кузбасса выступал наш топкинец - Пастушенко Дмитрий, являющийся многократным победителем и призером различных всероссийских турниров. И в этот раз Дмитрий подтвердил свой высокий уровень, поднявшись на третью ступень пьедестала почета, уступив в полуфинале спортсмену из Чечни всего один балл. 
Поздравляем тренера Грабко Игоря Александровича и Пастушенко Дмитрия с высоким результатом!

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kuzbassnews.ru
02/04/2019
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