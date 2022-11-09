Отправка подкарантинной продукции из карантинной фитосанитарной зоны

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу напоминает, что для отправки подкарантинной продукции по территории Российской Федерации нужно убедиться, что продукция была произведена на территории свободной от карантинных вредителей. Данную информацию можно посмотреть на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «полезная информация».

За 10 месяцев текущего года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу было досмотрено и сертифицировано 779 шт. посадочного материала и 5086,356 м3 лесопродукции, вывозимой из карантинной фитосанитарной зоны, тогда как в 2021 году за аналогичный период вывезено 6471,902 м3.

Основные регионы отправления при внутрироссийских перевозках – Республика Бурятия, Хабаровский край, Иркутская область, Новосибирская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Мурманская область, Красноярский край, Свердловская область, Омская область, Забайкальский край, Алтайский край и Республика Саха (Якутия).