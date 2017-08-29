Палаточный лагерь в Тяжине

На базе Тяжинской детско-юношеской спортивной школы завершилась пятидневная смена палаточного лагеря «Спутник».
Двадцать подростков, под руководством инструкторов прошли азы туристической подготовки. Главный специалист ГО и ЧС администрации Тяжинского муниципального района Александр Николаевич Клещик провёл с ребятами беседы по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях.
Для подростков был организован выезд в город Мариинск, где они посмотрели в кинотеатре «Юбилейный» фильм «Эмоджи». Также ребята проверили свои силы на полосе препятствий в Парке отдыха. Популярной среди подростков стала игра «Лазертаг», где ребята не только проявляют свои индивидуальные способности, но и становятся единой командой.
29/08/2017
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