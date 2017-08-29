Палаточный лагерь в Тяжине

В Киселёвске после застолья умерли два местных жителя В Киселёвске двое местных жителей умерли после застолья с некачественным алкоголем. Как сообщает...

В Кузбассе теща убила зятя, кидавшегося телевизором и пылесосом В Междуреченске осудят 67-летнюю женщину, которая убила своего зятя. Он кидал в нее телевизор, утюг...

В Кемерово продавали опасные суши и роллы В Кемерово суши и роллы готовили с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований: приставы...