Память погибшего сотрудника ОМОН увековечена в Новокузнецке

В южной столице Кузбасса прошла церемония открытия мемориальной доски в честь сотрудника ОМОН «Рубеж» Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу старшего лейтенанта Станислава Николаева, героически погибшего в ходе специальной военной операции.

Памятная доска установлена на фасаде родной для омоновца гимназии №44. В церемонии участвовали родные и близкие погибшего, сослуживцы, ветераны боевых действий, учащиеся и педагоги. Собравшиеся почтили память Станислава Игоревича минутой молчания.

«Станислав служил в отряде с 2009 года, неоднократно принимал участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. Он зарекомендовал себя добросовестным и ответственным сотрудником, как надежный товарищ и друг, - отметил заместитель начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу подполковник Денис Ситенков. - Хочу обратиться к учащимся и пожелать не забывать нашего героя».

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга старший лейтенант Станислав Николаев награжден орденом Мужества (посмертно).

Фото: Росгвардия