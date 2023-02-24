Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Память погибшего сотрудника ОМОН увековечена в Новокузнецке

 В южной столице Кузбасса прошла церемония открытия мемориальной доски в честь сотрудника ОМОН «Рубеж» Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу старшего лейтенанта Станислава Николаева, героически погибшего в ходе специальной военной операции.

Памятная доска установлена на фасаде родной для омоновца гимназии №44. В церемонии участвовали родные и близкие погибшего, сослуживцы, ветераны боевых действий, учащиеся и педагоги. Собравшиеся почтили память Станислава Игоревича минутой молчания.

 «Станислав служил в отряде с 2009 года, неоднократно принимал участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. Он зарекомендовал себя добросовестным и ответственным сотрудником, как надежный товарищ и друг, - отметил заместитель начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу подполковник Денис Ситенков. - Хочу обратиться к учащимся и пожелать не забывать нашего героя».

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга старший лейтенант Станислав Николаев награжден орденом Мужества (посмертно).

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
24/02/2023
Общество
Новокузнецк

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus