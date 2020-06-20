Памятники медикам установят в Кемерово и Новокузнецке

В Кузбассе отменили часть ограничений, введённых из-за коронавируса В Кемеровской области возобновляют работу выставочные залы и центры, танцевальные студии и кружки....

Протесты против стройки углепогрузки в Кузбассе продолжаются Жители посёлка Черемза в Кемеровской области продолжают протестовать против строительства...

В Кузбассе выявили более 15 новых пациентов с коронавирусом На утро 16 июня в Кемеровской области выявили 17 новых пациентов с коронавирусом. Актуальные данные...