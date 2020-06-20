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Памятники медикам установят в Кемерово и Новокузнецке, больницам Кузбасса присвоят имена выдающихся врачей.
Медучреждениям Кузбасса присвоят имена выдающихся врачей региона, в Кемерово и Новокузнецке установят памятники медикам, таким образом Кузбасс выразит благодарность и поддержку работникам системы здравоохранения.
20/06/2020
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