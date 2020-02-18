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Папа может получить материнский (семейный) капитал

С начала реализации закона о материнском (семейном) капитале (с 2007 года) в Кемеровской области обладателями сертификатов стали 148 мужчин. Первым в Кузбассе, кому выдали сертификат на материнский капитал (МСК), был житель города Прокопьевска, отец 2-х детей.

В 2019 году 29 кузбасским мужчинам одобрили выдачу сертификата. В 2018 таких случаев было на один меньше - 28.

Условия получения сертификата мужчиной в законодательстве ограничивается рядом требований: он должен быть гражданином Российской Федерации и единственным усыновителем ребенка, давшего право на МСК, также сертификат может быть выдан отцу в случае смерти или лишения родительских прав матери ребенка.

Всего за время существования программы в Кемеровской области сертификаты получили 193094 родителя.

Общество
kuzbassnews.ru
18/02/2020
Общество
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Новости Кузбасса

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