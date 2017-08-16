«Парижские сезоны» в летнем кинотеатре под открытым небом «Кузбасскино»

Летний кинотеатр под открытым небом «Кузбасскино» приглашает 18 и 25 августа кемеровчан и гостей столицы на показ фильмов шестого кинофестиваля «Парижские сезоны».

«Парижские сезоны» - это кинофестиваль, ежегодно проходящий в Париже и в Санкт-Петербурге. В этом году фестиваль представляет фильмы из 9х разных стран, объединенных одной темой - режиссеры рассказывают о своей жизни в столицах разных стран, и мы убеждаемся, что их жизнь не так уж отличается от нашей с вами. Тема этого года - «Париж и Большие города мира». Но Париж остается по-прежнему в центре внимания фестиваля и по-прежнему отстаивает принцип Экологии Культуры, остающейся ключевой знаковой парадигмой отбора фильмов на фестиваль.

18 августа:

25 августа:

«Отбивная», Англия;

«Серенада налетчика», Франция;

«Прозорливость», Колумбия;

«Сириль», Испания;

«Каждый день», Франция;

«Последний пассажир», Франция;

«Кто бы ни спал на этой кровати», Австралия.

«Документы, пожалуйста!», Франция;

«Симфония масок», Франция;

«Дисперсия», Колумбия;

«Просто слова», Россия;

«Большой мир маленькому миру», Франция;

«Первый, кто проедет», Италия;

«Юлия», Франция.

Для зрителей работает кинобар с попкорном и прохладительными напитками. На случай прохладного вечера выдаются теплые пледы.

Кинопоказы «Под открытым небом» проходят каждую пятницу в 21:00. При дождливой погоде сеанс будет перенесен в кинозал.

Афишу летнего кинотеатра можно узнать по тел. 36-30-31, 36-44-10.

Приглашаем кемеровчан и гостей областной столицы в летний кинотеатр под открытым небом «Кузбасскино» (пр. Советский 4) за отличным настроением, яркими фотографиями и классными фильмами!