Парк культуры и отдыха в Салаире — первый завершенный проект в России по результатам конкурса в рамках нацпроекта

Глава Минстроя РФ Владимир Якушев провел в Москве совещание по вопросам реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды малых городов и исторических поселений. Конкурс организован министерством по инициативе президента Владимира Путина второй год подряд, с 2019 года проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Владимир Якушев отметил, что город Салаир Кемеровской области первым завершил проект конкурса. Министр подчеркнул, что Кузбасс вложил собственные средства, проект получился и парк культуры и отдыха им. Дмитрия Попова станет точкой притяжения горожан. «Это, безусловно, положительный пример слаженной работы в регионе», — сказал министр. Он добавил, что сегодня одномоментно в РФ воплощаются в жизнь 160 проектов в 63 регионах.

Фото: пресс-служба АКО