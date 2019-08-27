Парк культуры и отдыха в Салаире — первый завершенный проект в России по результатам конкурса в рамках нацпроекта
Глава Минстроя РФ Владимир Якушев провел в Москве совещание по вопросам реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды малых городов и исторических поселений. Конкурс организован министерством по инициативе президента Владимира Путина второй год подряд, с 2019 года проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Владимир Якушев отметил, что город Салаир Кемеровской области первым завершил проект конкурса. Министр подчеркнул, что Кузбасс вложил собственные средства, проект получился и парк культуры и отдыха им. Дмитрия Попова станет точкой притяжения горожан. «Это, безусловно, положительный пример слаженной работы в регионе», — сказал министр. Он добавил, что сегодня одномоментно в РФ воплощаются в жизнь 160 проектов в 63 регионах.
Фото: пресс-служба АКО
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