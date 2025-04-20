Пасхальные мастер-классы прошли в сельских Домах культуры Мариинского округа

В Малопесчанском СДК состоялся мастер-класс «Птичка для пасхального яйца» из цикла «Славянский оберег». Для того, чтобы создать такую птичку в технике народной тряпичной куклы, ребятам понадобился небольшой отрез ткани, немного ваты, нитки для скрутки и ленты для украшения.

Работники Благовещенского сельского Дома культуры провели мастер-класс по изготовлению пасхальных булочек. Участницы узнали, для чего существует кондитерский мешочек, и как с его помощью можно украсить сдобу белоснежной глазурью. С помощью пищевых красителей девочки раскрасили булочки, а цветная посыпка придала сдобе торжественный, праздничный вид. Несмотря на то, что дети использовали одни и те же продукты, у каждой юной хозяюшки получился свой, неповторимый кулич.

В Красноорловском СДК состоялся мастер-класс «Дорого яичко ко Христову дню». Из безликих пластиковых заготовок юные мастерицы создали настоящие произведения искусства. Для декора пасхальных яиц ребята использовали атласные ленты, кружево, бусины, стразы, бисер.

Специалисты Лебяжьего сельского Дома культуры и библиотеки провели для детей мастер-класс «Красим яйца к Светлой Пасхе». В Калининском СДК учеников основной школы научили создавать оригинальные пасхальные сувениры – аппликации из яичной скорлупы. В Знаменском сельском Доме культуры состоялся мастер-класс «Пасхальные узоры». В Приметкинском Доме досуга прошел мастер-класс по раскрашиванию яиц «Пасхальные крашенки».

Фото: Лебяжий ДК - филиал МБУК «Николаевский СДК» Мариинского округа