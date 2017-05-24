Пауэрлифтинг Сибири

В городе Гурьевске состоялись соревнования «Кубок Сибири» по пауэрлифтингу (троеборью и троеборью классическому) среди мужчин и женщин.
Тяжинский район представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы Дмитрий Зайцев и Арина Устюгова под руководством тренера-преподавателя Алексея Николаевича Мамайкина. Дмитрий в весовой категории до 66 кг. среди юношей, а Арина в весовой категории до 47 кг. среди девушек завоевали золотые медали.
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