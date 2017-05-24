Пауэрлифтинг Сибири

В Кемерове нотариус продал квартиру умершего мужчины В Кемерове нотариус вместе с подельниками завладел квартирой умершего одинокого мужчины и продал ее...

Группа вымогателей из Кузбасса похитили у сироты более миллиона рублей Как стало известно, под суд должны будут пойти вымогатели, которые ранее избили выпускника детского...

1 500 кузбасских полицейских обеспечат порядок на последний звонок 25 мая в кузбасских школах прозвенит последний звонок. В праздничных мероприятиях будут участвовать...