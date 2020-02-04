Пауэрлифтинг

Воспитанники Тяжинской ДЮСШ успешно выступили на чемпионате и первенстве России по пауэрлифтингу (троеборье) в Екатеринбурге
Среди юниоров в весовой категории до 74 кг Дмитрий Зайцев занял первое место. Тем самым он прошел отбор на Первенство Мира, которое состоится в сентябре этого года в США. Среди девушек в весовой категории до 63 кг Ирина Погуляева заняла третье место.
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