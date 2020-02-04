Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Пауэрлифтинг

Воспитанники Тяжинской ДЮСШ успешно выступили на чемпионате и первенстве России по пауэрлифтингу (троеборье) в Екатеринбурге
Среди юниоров в весовой категории до 74 кг Дмитрий Зайцев занял первое место. Тем самым он прошел отбор на Первенство Мира, которое состоится в сентябре этого года в США. Среди девушек в весовой категории до 63 кг Ирина Погуляева заняла третье место.

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
04/02/2020
Спорт
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В мэрии Новокузнецка произошла отставка
Известно, что Виталий Солоненко ушел на повышение, правда пока не известно где именно он будет...
Кузбассовцам оказывали медицинские услуги без лицензии
Женщина хотела проверить остроту зрения зрения и попросила сотрудников показать лицензию. Однако,...
Трое детей погибли при пожаре в Кузбассе
В ночь на вторник, 4 февраля, в Гурьевске загорелся частный жилой дом. При пожаре погибли четыре...
В Кузбассе на пожаре погибли пенсионерка и трое детей
Тела погибших — 69-летней женщины и троих детей в возрасте 11, 11 и 12 лет — были обнаружены около...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus