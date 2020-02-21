Павел Галиакбаров: «Не люблю тишину: дома – патефон, на работе – телефон»

Утренний свет, заглядывая в окно просторной комнаты, первым делом попадает на гору виниловых пластинок, аккуратно сложенных стопочкой, потом – на старинный комод с патефоном, бережно прикрытым ажурной салфеткой. Можно и без слов догадаться, герой наш – меломан. Он отлично разбирается в хорошей музыке, коллекционирует раритетный «винил» и практически каждый день не выпускает из рук телефона. Кто же он? Композитор, музыкальный продюсер, эстрадная звезда? Не будем ходить вокруг да около. На современной музыкальной арене его имя неизвестно, а вот в родном Кемеровском РЭСе Павла Галиакбарова знает каждый электромонтер. Без его допуска на смену ни одна бригада не выезжает.

Уже десять лет Павел трудится в Кузбасском филиале Россети Сибирь, из них два года работает диспетчером. Координирует слаженные действия оперативно-выездных бригад, отдает указания для производства переключений, управляя процессом вывода оборудования в ремонт и ввода его в работу. В диспетчерской редко смолкают телефоны – звонят мастера участков, электромонтеры ОВБ и, конечно, потребители.

«Тишину я не люблю или просто не привык к ней, - с улыбкой говорит диспетчер ОДГ Кемеровского района электрических сетей. – Дома – патефон, на работе – телефон! Чаще всего, конечно, звонят потребители. Когда дома нет электричества, большую часть повседневной рутины приходится переносить на потом. Не удивительно, что люди звонят нам в плохом настроении, которое мы, кстати, должны поднять. Помимо работы с оперативно-выездными бригадами приходится в прямом смысле этого слова работать «психологом»: объяснять требовательному потребителю, почему произошло отключение, сколько бригад выехало на устранение последствий непогоды, какие действия они предпринимают и когда планируют ввести линию в работу. Поверьте, человеку на другом конце провода важно знать эту информацию».

Когда в садовом обществе «Березка» погас свет, Татьяна Щербакова, не задумываясь, позвонила диспетчеру. В этот вечер дежурство как раз принял Павел Галиакбаров. Энергетикам потребовалось чуть больше часа, чтобы восстановить поврежденную ветром линию электропередачи. Всё это время диспетчер держал связь с потребителем, докладывал обстановку и успокаивал женщину до тех пор, пока в доме не появился свет. Тронутая таким вниманием и отзывчивостью профессионала, Татьяна Щербакова написала благодарность в Правительство Кузбасса.

«Потребители у нас бывают разные: есть те, кто ругается, а есть и те, кто благодарит от души, - говорит диспетчер. – Получать такие отзывы очень приятно. Понимаешь, что твоя работа важна не только для коллег-энергетиков, но и для кузбассовцев. Главное, быть с человеком «на связи», найти с ним общий язык. Помню, как осенью позвонил ветеран труда, жаловался, что в поселке, где он живет, погас свет. Один патефон спасает. Даже через телефонную трубку я услышал любимую мелодию – это же Леонид Утёсов! Завязался небольшой разговор. Я рассказал, что бригады завершат работы на линии раньше, чем он поставит следующую пластинку. Так и получилось – свет появился через 10 минут».