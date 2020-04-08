Пенсии и пособия в Кузбассе выплатят досрочно

Получатели пенсий и социальных пособий в Кузбассе все выплаты за апрель получат досрочно. Пенсионный фонд Российской Федерации профинансирует все доставочные организации, чтобы организовать выплату пенсий и пособий за текущий месяц в кратчайшие сроки.

В связи с тем, что Почта России будет осуществлять доставку пенсий и пособий каждый день этой недели, включая 12 апреля, убедительно просим всех получателей региона в этот период времени находиться дома. Даже если выплатной день получателя приходится на вторую половину месяца, пенсия будет доставлена по месту жительства по 12 апреля включительно.

Получателям пенсий и пособий через кредитные учреждения, независимо от даты получения пенсии, денежные средства также будут досрочно зачислены на их счета не позднее 10 апреля.