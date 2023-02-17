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Пенсионер выдал росгвардейцам найденный в гаражном кооперативе незаконный арсенал

 В городе Белово инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии поблагодарили 67-летнего местного жителя, который добровольно сдал найденный в гаражном кооперативе арсенал с гладкоствольным оружием.

По предварительной информации, пенсионер в своем гаражном кооперативе из любопытства заглянул в оставленный на снегу мешок, внутри которого находились две единицы разобранных охотничьих ружья и винтовки. Будучи владельцем гражданского оружия пенсионер знал, как поступить в подобном случае, поэтому сразу же отнес находку в подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

 Стражи правопорядка поблагодарили мужчину за гражданский поступок. Среди выданных образцов оказались незарегистрированное одноствольное охотничье ружье ИЖ-18 и однозарядная винтовка «Бердана». В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончанию которой мужчина может получить в рамках региональной профилактической операции денежное вознаграждение в размере 14 тысяч рублей.

 Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Белово
kuzbassnews.ru
17/02/2023
Общество
Белово
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