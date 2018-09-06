Пенсионеры, имеющие на иждивении детей-студентов, получают повышенную пенсию

С началом нового учебного года Отделение ПФР по Кемеровской области напоминает родителям-пенсионерам: если ваш ребёнок является студентом, обучающимся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы и состоит на иждивении, вы имеете право на увеличение страховой пенсии за счет повышения фиксированной выплаты.

Повышению за счёт иждивенцев подлежат пенсии по старости и по инвалидности. Право на увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии имеют оба родителя одновременно, в случае подтверждения нахождения на их иждивении ребенка-студента. Повышенная фиксированная выплата может быть установлена и родителю-пенсионеру, чей ребенок обучается за пределами России.

Важным условием является возраст студентов. Он должен быть не более 23 лет. На детей до 18 лет повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии родителей устанавливается независимо от факта учебы.

Для установления повышенной фиксированной выплаты получатели страховой пенсии по старости либо по инвалидности должны своевременно представить следующие документы:

- подтверждающие родственные отношения (свидетельство о рождении ребенка);

- подтверждающие нахождение на иждивении у родителя. К их числу относятся справки о совместном с родителем проживании, документы о доходах ребенка и родителей, а для отдельно проживающих от родителей детей дополнительно документы, подтверждающие, что помощь претендующего на повышение пенсии родителя является для ребенка основным и постоянным источником средств к существованию (например, договор об оплате родителем обучения, документы об оплате проживания и т.д.);

- подтверждающие обучение - справка учебного заведения о дате начала и продолжительности обучения, форме обучения с обязательной ссылкой на номер и дату приказа по учебному заведению. Данная справка выдается однократно, и в ней указывается весь период обучения.

При досрочном отчислении студента или его переводе на иную форму обучения необходимо в течение 3 дней сообщить об этом в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства, чтобы не допустить возникновения переплат, которые подлежат возвращению в ПФР.