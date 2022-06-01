Пенсионный фонд и уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе подписали соглашение о сотрудничестве

Заключено соглашение между региональным Отделением Пенсионного фонда России и уполномоченным по правам ребенка в Кемеровской области - Кузбассе, которое направлено на обеспечение социальной защиты детей, их правового просвещения.

Подписание соглашения приурочено к Международному Дню защиты детей, свою подпись под документом поставил управляющий Отделением ПФР по Кемеровской области - Кузбассу Вадим Трепаков и уполномоченный по правам ребенка в регионе Валентина Богатенко.

В соглашении стороны определили основные формы взаимодействия ПФР и аппарата уполномоченного для обеспечения гарантий государственной защиты прав и законных интересов детей в области социального обеспечения, проведения совместной информационно-разъяснительной работы в области правового просвещения населения региона.

Пенсионный фонд России реализует государственную Программу поддержки семей с детьми, начиная с 2007 г., когда появился материнский (семейный) капитал. С этого времени его получили 232 393 кузбасские семьи. Общая сумма государственных средств по этому направлению составила на сегодня более 73 млрд рублей.

Семьи с детьми были в приоритете и в период пандемии. Так, в 2020 г. и 2021 г. ПФР осуществил 5 единовременных выплат на детей. В общей сложности в Кузбассе на поддержку семей тогда было направлено более 15 млрд рублей.

С июля 2021 г. ПФР назначает и выплачивает ежемесячные пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности и ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17. Основным является критерий нуждаемости. С 1 июля прошлого года по этим направлениям в Кузбассе выплачено более 1 млрд рублей.

С начала 2022 г. Пенсионный фонд принял от органов соц.защиты ряд мер социальной поддержки населения, таких как пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, единовременное пособие при передаче ребенка в семью, военнослужащим и членам их семей и др. С 1 января ПФР уже выплатил около 640 млн рублей по данным пособиям.

В этом году по инициативе Президента России Владимира Путина расширились возможности получения пособия на детей от 8 до 17 лет. Теперь это могут сделать не только одинокие родители. Изменения коснулись и размера выплаты. Он составляет 50%, 75% или 100% величины прожиточного минимума для детей в субъекте в зависимости от величины прожиточного минимума на душу населения. Сегодня новую выплату детям от 8 до 17 лет получили родители более 50 тысяч детей Кемеровской области. Семьям уже выплачено более 600 млн рублей.