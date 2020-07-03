Пенсионный фонд продлил до конца июля упрощенный порядок оформления пенсий и социальных выплат

Пенсионный фонд России продлил ряд временных мер, введенных с апреля по июнь из-за сложной эпидемиологической обстановки, чтобы в упрощенном режиме назначать пенсии и принимать решения по их выплате. До конца июля ПФР продолжит дистанционно назначать отдельные виды пенсий и пособий, оказывать содействие гражданам в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать ранее назначенные выплаты.

Дистанционное назначение пенсии через личный кабинет

Большинство пенсий сегодня оформляется по электронным заявлениям, которые подаются через личный кабинет на портале Пенсионного фонда es.pfrf.ru и портале Госуслуг. Доля таких обращений в настоящее время достигает более 70%. По большинству из них пенсия с согласия человека назначается полностью дистанционно на основе данных, которые переданы работодателями в информационную систему Пенсионного фонда.

Наполнение лицевых счетов предпенсионеров сведениями о стаже и заработной плате, данными о нестраховых периодах, которые также учитываются при назначении пенсии, обеспечивается за счет заблаговременной работы территориальных органов Пенсионного фонда. Благодаря этому большинство пенсий в период с апреля по июль назначается удаленно и не требует личного визита в клиентскую службу ПФР.

Дистанционное назначение пенсии по телефону

Если у человека нет возможности подать электронное заявление о назначении пенсии, территориальные органы ПФР при наличии контактной информации связываются с ним по телефону и получают согласие на оформление пенсии, что отражается в специальном акте. На основе этого документа формируется заявление о назначении пенсии и запускаются дальнейшие процессы по ее оформлению.

Следует отметить, что специалисты Пенсионного фонда никогда не запрашивают персональные данные, СНИЛС, номер банковской карты или ее ПИН-код, а также пароль доступа к личному кабинету. Если по телефону просят предоставить такую информацию, скорее всего, человек имеет дело с мошенниками. Пенсионный фонд настоятельно рекомендует не доверять сомнительным звонкам или письмам и при подозрении на мошенничество незамедлительно прекратить дальнейшее общение.

Содействие в сборе сведений и беззаявительный перерасчет выплат

Территориальные органы Пенсионного фонда оказывают содействие гражданам в запросе сведений, необходимых для назначения пенсии. В том числе документов, которые по закону должен представить сам человек.

В тех случаях, когда ответы на запросы ПФР о предоставлении сведений задерживаются или не поступают от работодателей, архивов и других организаций, территориальные органы фонда руководствуются имеющимися сведениями и назначают выплаты на их основе с согласия человека.

При поступлении дополнительной информации, влияющей на пенсионные права, размер пенсии автоматически пересчитывается за все прошедшие месяцы без дополнительного заявления от пенсионера.

Проактивное повышение выплат пенсионерам, достигшим 80 лет

Как известно, пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. В этом году ее размер составляет 11 372,5 рубля. С апреля до конца июля территориальные органы фонда проактивно определяют получателей пенсии по потере кормильца, которым исполняется 80 лет, чтобы без заявления назначить им более выгодный вариант страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты. Такое решение выносится на основе дистанционно полученного согласия пенсионера.

Назначение и продление пенсии инвалидам

Все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые социальные выплаты назначаются Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов. При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать только заявление, все остальные сведения фонд получает из реестра. При этом инвалид может направить электронное заявление и таким образом полностью дистанционно оформить выплату, не обращаясь за ней лично.

Помимо этого, с 1 марта до 1 октября 2020 года действует временный порядок определения инвалидности, согласно которому вся процедура происходит исключительно на основе документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы.

Продление инвалидности также осуществляется заочно. При наступлении даты, до которой была установлена инвалидность по итогам освидетельствования, ее срок автоматически продлевается на полгода, как и право на пенсию и другие выплаты.

Продление выплаты пенсии по доверенности

По закону пенсионер, оформивший свою пенсию по доверенности на другого человека, должен раз в год лично прийти в клиентскую службу Пенсионного фонда или доставочную организацию, чтобы подтвердить получение пенсии. До конца июля данный порядок приостановлен и факт получения пенсии подразумевается по умолчанию, благодаря этому выплата по доверенности продолжается даже по истечении выплатного периода.

Продление выплат пенсионерам без прописки

Пенсионеры, у которых нет постоянного места жительства в России, получают социальную пенсию. Согласно закону, она назначается при условии личного заявления пенсионера, подтверждающего фактическое место жительства. После назначения пенсии такое заявление необходимо представлять раз в год, чтобы не потерять право на выплату. До конца июля порядок подтверждения места жительства приостановлен, поэтому пенсионерам не нужно подавать заявление в ПФР, чтобы продолжать получать пенсию.

Продление ежемесячной выплаты из материнского капитала

Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала, в ближайшие месяцы не надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответственно, право на эту меру поддержки. В случае если период выплаты истекает до 1 октября, предоставление средств продляется автоматически.