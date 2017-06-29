Пенсия летом

В разгар дачного сезона и в период летних отпусков особенно актуальным становится вопрос о выборе способа доставки пенсии и других социальных выплат. Отделение Пенсионного фонда России Кемеровской области напоминает, как это сделать правильно.

Каждый пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, осуществляющую доставку пенсии и выплат, и подать соответствующее заявление в управление ПФР.

В Кемеровской области доставка пенсий и иных социальных выплат производится 27 кредитными организациями (банками), ФГУП «Почта России», с которыми Отделением ПФР по Кемеровской области заключены договоры.

Период доставки пенсий через почтовые организации в Кузбассе установлен с 3 по 22 число каждого месяца. Если пенсионер, получающий пенсию на дом, был в отъезде или по другой причине не получил пенсию согласно графику, то доставка может быть произведена в другой день до окончания выплатного периода, т.е. не позднее 22 числа месяца. Если гражданин не смог получить пенсию до окончания выплатного периода в текущем месяце, то она будет выплачена в следующем месяце в полном объеме.

На случай долгого отсутствия пенсионер может оформить доверенность на право получения своей пенсии другим лицом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Также можно организовать доставку пенсии и других выплат через кредитные организации.

Заявление об изменении способа доставки пенсии можно подать лично (через законного представителя) в управление ПФР по месту жительства или в офисы МФЦ, направить по почте. Но проще это сделать через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР: электронные сервисы Фонда предназначены для удобства и экономии времени граждан и полностью исключают ожидание в очереди и ходьбу по кабинетам.

К сведению:

На 1 июня 2017 года 588,5 тыс. пенсионеров нашего региона выбрали способ доставки пенсии через банки, остальные 306,3тыс. получают пенсию на дому.