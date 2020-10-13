Период автопродления завершен

С 1 октября кузбасским семьям, желающим продлить ежемесячную выплату из средств материнского капитала, необходимо обратиться в Пенсионный фонд с документами, подтверждающими доходы и, соответственно, право на эту меру поддержки.

До 1 октября на эту услугу действовала процедура автопродления выплат на основании согласия владельца сертификата. С 1 октября семьи вновь должны подтверждать свои доходы.

Напомним, что Федеральным законом №125-ФЗ от 24.04.2020 г. был изменен принцип расчета периода, за который семьей предоставляются сведения о доходах. Данные по-прежнему нужны за 12 месяцев, однако отсчет указанного периода начинается за шесть месяцев до даты подачи заявления о назначении такой ежемесячной выплаты.

Например, дата подачи заявления на ежемесячную выплату – 16.10.2020 г. Раньше мама представляла сведения о доходах семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, т.е. за период с октября 2019 г. по сентябрь 2020 г. По новым нормам, нужно вернуться на шесть месяцев назад — это апрель 2020 года — и взять предшествующие апрелю 12 месяцев. Таким образом, владельцу государственного сертификата на материнский капитал, желающему получать ежемесячную выплату из средств маткапитала и подавшему заявление в октябре текущего года, необходимо представить сведения о доходах членов семьи за период с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать лично или через представителя в любой клиентской службе ПФР по Кемеровской области или в ближайшем МФЦ, а также в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР или на портале Госуслуг.

Право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала имеют семьи с небольшим доходом, в которых второй ребенок рожден с 1 января 2018 года и позднее. Для определения права на нее используется критерий нуждаемости, а именно — среднедушевой доход семьи. Величина прожиточного минимума по Кемеровской области за второй квартал 2019 г. для трудоспособного населения – 11 011 рублей. Таким образом, если ежемесячный доход на каждого члена семьи за этот период был меньше 22 022 рублей, то семья имеет право на ежемесячную выплату из средств материнского (семейного) капитала. Размер данной выплаты в текущем году – 10 778 рублей.

Предоставляется выплата (в зависимости от времени обращения за ней) от рождения или даты подачи заявления до трёхлетия ребёнка.