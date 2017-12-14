Первая автомобильная ледовая переправа открыта в Мысках

В Мысках открыли первую автомобильную ледовую переправу через реку Томь, между посёлками Бородино и Усть-Мрас.

В эксплуатацию также введены еще две пешеходные переправы через реку Томь. Одна из них соединяет село Поломошное Яшкинского района и город Юрга. Вторая расположена между Верх-Тайменкой Юргинского района и Нижней Тайменкой Яшкинского района.



Теперь в регионе работают 6 ледовых переправ. Ранее были допущены к эксплуатации переправа в городе Междуреченск через реку Уса и две переправы через реку Томь в посёлке Амзас в районе станции Лужба.