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Первая автомобильная ледовая переправа открыта в Мысках

В Мысках открыли первую автомобильную ледовую переправу через реку Томь, между посёлками Бородино и Усть-Мрас.

В эксплуатацию также введены еще две пешеходные переправы через реку Томь. Одна из них соединяет село Поломошное Яшкинского района и город Юрга. Вторая  расположена между Верх-Тайменкой Юргинского района и Нижней Тайменкой Яшкинского района.

Теперь в регионе работают 6 ледовых переправ. Ранее были допущены к эксплуатации переправа в городе Междуреченск через реку Уса и две переправы  через реку Томь в посёлке Амзас в районе станции Лужба.

Общество
Междуреченск
Мыски
Юрга
Яшкино
kuzbassnews.ru
14/12/2017
Общество
Междуреченск
Мыски
Юрга
Яшкино
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