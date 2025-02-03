Первенство Кузбасса по волейболу состоялось в Тяжине

В соревнованиях среди юношей до 17 лет приняли участие 9 команд из городов Кемерово, Новокузнецка, Междуреченска, Прокопьевска, Белова, Полысаева, Яшкинского округа и поселка Тяжинский.

На протяжении четырех дней в спортивном комплексе «Юность» проходили игры. Первое место заняла команда МАОУ ДО СШ № 1 города Кемерово (тренер Константин Вениаминович Суспицын). На втрое место вышла команда Тяжинской ДЮСШ (тренер-преподаватель Алексей Сергеевич Щепило). Третье место досталось команде СШОР № 3 города Прокопьевска (тренер-преподаватель Наталья Робертовна Шнейдмиллер).

Лучшими игроками турнира признаны Егор Носырев (МАОУ ДО СШ № 1 города Кемерово), Матвей Гильдеев (Тяжинская ДЮСШ), Тимур Фахрутдинов (СШОР № 3 города Прокопьевска).

Победители награждены почетными грамотами и памятными медалями.

Фото: Тяжинская ДЮСШ