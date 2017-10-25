Первенство России

В Кемерове открывается уникальная художественная выставка В четверг, 26 октября, в 16:00 в Кузбасском центре искусств откроется уникальная межрегиональная...

Загоревшийся рынок в Междуреченске тушили более 20 пожарных Днём 24 октября на проспекте Строителей в Междуреченске загорелся крытый рынок. В тушении пожара...

Кузбасский уклонист заплатит штраф за неявку на призывной пункт 23-летний житель Осинников в период весенней призывной кампании текущего года умышленно не явился в...