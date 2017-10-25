В Уфе состоялось Первенство России по смешанным боевым единоборствам ММА среди юношей 14-15 лет, посвященное 100-летию образования органов Федеральной службы безопасности РФ.
Турнир собрал более 100 сильнейших юных борцов из 26 субъектов страны: Москвы, Севастополя, Алтая, Тывы, Башкортостана, Забайкалья, Кабардино-Балкарии, Мурманской, Воронежской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Челябинской областей и других регионов.
В состав сборной команды Кемеровской области вошел воспитанник Тяжинской детско-юношеской спортивной школы Сергей Казеннов (тренер-преподаватель Семен Валерьевич Никифоров). По итогам проведенных боев юный борец из Кузбасса стал победителем в личном зачете в весовой категории до 40 кг.
На торжественной церемонии чествования победителей, заслуженные награды – медали и кубки – лучшим борцам вручил президент Союза смешанных боевых единоборств (ММА) России Федор Емельяненко.
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