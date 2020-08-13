Первые цифровые кинозалы появятся в Полысаево и беловском поселке Инской

Кинозалы планируют открыть в декабре 2020 года. До этого в этих населенных пунктах вообще не было мест для просмотра кинофильмов.

Два новых цифровых кинозала обустраивают в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».

На эти цели ДК «Полысаевец» и Культурный центр «Инской» получили по 5 млн рублей из федерального бюджета.

Первые кинопоказы пройдут сразу после завершения монтажных работ.