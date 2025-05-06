Первые партии клубники успешно прошли фитосанитарный контроль в Кузбассе

Последние дни апреля порадовали жителей Кузбасса теплым атмосферным фронтом и сочной клубникой из Киргизии.

Так, на территорию региона из среднеазиатского государства — участника Таможенного союза были ввезены 2 партии клубники нового урожая общим объемом 3,5 т. Поскольку ягода является продукцией высокого фитосанитарного риска, то её ввоз разрешается только при наличии сопроводительного документа, выданного уполномоченным органом страны-импортера и свидетельствующего о фитосанитарном благополучии партии.

Первые партии клубники прошли контроль инспекторов Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора, а фитосанитарная безопасность подтверждена лабораторными заключениями Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».