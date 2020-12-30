Первый научный опыт учащихся Таштагольского района

В понедельник, 28 декабря на базе Таштагольского техникума горных технологий и сферы обслуживания состояласьшкольная научно-практическая конференция проектных и исследовательских работ учащихся Таштагольского муниципального района.

Ребята представили свои исследовательские проекты на самые разные темы: от реферативных работ о группах растений и различных экосистемах, до настоящих исследований с социологическими опросами и экспериментами.

Некоторые участники представляли плоды своей работы в таком формате впервые. На суд компетентного жюри юные исследователи представили одиннадцать работ.

Итогом конференции стало награждение авторов лучших проектов.

Третьего места удостоились:

Некрасов Иван, Попов Андрей и их работа «Альтернативные источники энергии». Проект оказался в списке лучших благодаря актуальной теме.

Работой Морозова Владимира «Важнейшие абиотические факторы и адаптации к ним организмов» высоко оценена судьями за хороший литературный обзор и владение темой от докладчика. Второе место заняли:

Боровских Кристина, Марьина Мария с проектом «Некоторые аспекты употребления алкоголя у подростков». Работа подкупила судей экспериментальной частью. Школьники, не только провели социологический опрос, но и поставили научный эксперимент, наглядно показывающий негативное влияние алкоголя на живые организмы. Доклад «Морские экосистемы» Балуевой Кристины запомнился членам жюри благодаря хорошему уровню подготовки и оригинальностью темы.

Победу одержали научные проекты: Ртищева Глеба «Коноплеводство прошлое и настоящее», а также работа Ивана Подгорного «Проблема мусора в Таштаголе». Данные исследования сочетали в себе актуальность, новизну и демонстрировали глубокие знания.

На ряду с победителями и призёрами хочется отметить совместный доклад Быковой Дарьи, Гусева Семена и Кшуевой Юлии «Паукообразные Горной Шории». Хотя эта работа не заняла призовых мест она удивила жюри интересом к незаурядной теме – к паукообразным.

Участники и члены жюри получили незабываемый опыт. В состав судейской коллегии входили: Леухин Илья Владимирович – научный сотрудник ФГБУ «Шорского национальный парк», Дубинина Людмила Петровна – учитель географии МОУ СОШ № 9 г. Таштагол, Лесун Татьяна Петровна – учитель географии МБОУ СОШ № 10 г. Таштагол.

Поздравляем юных исследователей с приобретенным опытом в работе научно-практической конференции, желаем им дальнейших успехов.

Пользуясь случаем, поздравляем Всех с наступающим Новым Годом! Пусть Новый Год принесёт новые яркие события, неиссякаемую энергию и тягу к знаниям. С праздником!

Илья Леухин, ФГБУ «Шорский национальный парк»