Первый в Кузбассе парк развлечений «Мегалэнд» откроется в ТРЦ «Планета» 1 июня

Этим летом в «Планете» – только самые актуальные сервисы, популярные магазины и востребованные развлечения! Посетители одноименных ТРЦ в Красноярске и Уфе уже успели оценить по достоинству детский парк «Мегалэнд», зарекомендовавший себя как уникальное место для семейного досуга. Совсем скоро, уже в начале июня, новокузнечане также смогут познакомиться с новым детским центром и всей семьей провести время по-настоящему весело!

«Мегалэнд» представлен в Новокузнецке впервые. Новый парк станет самым крупным детским развлекательным центром в Кузбассе – здесь эксклюзивно будет представлен целый комплекс активностей:

экстрим-парк – настоящие веревочные джунгли, где дети смогут испытать себя на ловкость и выносливость, преодолевая разнообразные канатные переправы, и стать участниками настоящих приключений и покорителями вершин. Гости «Мегалэнда» опробуют несколько трасс: от находящихся на высоте 50 сантиметров до расположенных на уровне нескольких метров над полом. В дополнение к двойной страховке и всевозможным мерам предосторожности за каждой трассой в парке закреплен опытный инструктор, который следит за безопасностью и при необходимости помогает пройти сложные участки;

батутная арена – двухуровневый комплекс, состоящий из множества секций: от миниатюрных, для самых маленьких прыгунов, до батутов олимпийского стандарта;

шестиуровневый лабиринт с огромными туннелями, множеством тайных комнат, лестницами и препятствиями, которые предстоит пройти каждому ребенку.

Помимо экстремальных развлечений в новом парке присутствует и традиционная развлекательная часть – внушительный парк игровых автоматов и призотека, а также уже полюбившиеся гостям «Мегалэнда» total cube, 5D cinema и аттракцион «Ветерок» – американская горка с крутыми спусками и подъемами.

В детском саду парка за малышами от 2 лет присмотрят профессиональные гувернеры, а позже вся семья сможет угоститься вкусными блюдами в пиццерии. Разнообразие занятий и зон, красочное оформление и игры на любой вкус позволят развлекательному центру стать точкой притяжения для самых дружных и активных семей города!

Парк будет открыт для посещения каждый день без выходных и перерывов. Постоянным посетителям «Мегалэнда» будут предложены бонусные программы и разнообразные акции. А для обладателей расчетной карты парка Fancyfox действует особое предложение: они могут обменять ее на карту привилегий «Мегалэнд» и получить 5 игр бесплатно!

Еще больше развлечений для детей Новокузнецка и их родителей – увидимся в новом парке развлечений «Мегалэнд» на 2 уровне ТРЦ «Планета»!