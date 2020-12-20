Песня кемеровского ансамбля станет гимном всероссийского фестиваля

Стали известным итоги Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «#Вместе ярче-2020». Одним из его победителей стал вокальный ансамбль «ДМ» Кемеровского Дворца молодёжи.

Участники творческого коллектива представили на конкурс авторскую песню «Вместе ярче», которая отражает основные принципы и идеалы фестиваля. А именно: бережное отношение к энергии и использованию природных энергоресурсов, уважение к труду энергетиков, заботу о природе и будущих поколениях, объединение усилий взрослых и детей.

Жюри высоко оценило композицию и включило ее в перечень музыкального сопровождения фестиваля в будущем. Также ее рекомендуют использовать региональным оргкомитетам в рамках областных, городских семейных праздников и иных мероприятий под эгидой #ВместеЯрче. Кроме того, песню могут исполнить во время Молодежного дня «Российской энергетической недели - 2021» - крупнейшего в нашей стране международного форума в области развития энергетики, который пройдет в октябре будущего года.