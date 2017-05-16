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ПФР: всегда с собой

Сегодня В.Ю. Малиновский, заместитель управляющего отделения ПФР по Кемеровской области, презентовал  журналистам, представителям молодежных и общественных организаций новое мобильное приложение ПФР, ответил на вопросы по внедрению электронных сервисов ПФР. Пресс-конференция прошла по видеосвязи для всех городов и районов Кузбасса. Специальное мобильное приложение "Электронные сервисы ПФР" предназначено  не только нынешним пенсионерам и кто готовится ими стать в недалеком будущем, но и тем, чей пенсионный возраст далеко за горами.

Приложение доступно для операционных систем Android и iOS. Для авторизации используется учетная запись гос. услуг. Основные виджеты информируют о текущем состоянии индивидуального лицевого счета, то есть там отражается количество заработанных пенсионных баллов, продолжительность стажа, сведения об уплаченных взносах.  Мобильное приложение позволяет уточнить размер пенсии, мамам – владелицам сертификата на материнский капитал  можно узнать остаток средств материнского капитала.

Для пользователей доступен раздел «О назначенной пенсии и социальных выплатах». Здесь можно не только получить информацию об общей сумме получаемой пенсии и социальных выплатах, но и назначенных социальных выплатах, с подробной информацией о датах установления, прекращения и возобновления выплат.

В виде отдельного сервиса представлена возможность получения детализированной информации по всем обращениям в Пенсионный фонд, благодаря этой функции можно не только направить обращение, но и отследить его статус: завершено успешно, в обработке, зарегистрировано. Важно отметить, что отображаются все обращения, которые поступали в ПФР с различных электронных сервисов, будь то Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда или портал госуслуг.

Кроме информационных, существуют сервисы, позволяющие направить обращения в территориальные органы Пенсионного фонда. Сервис "Запись на прием" позволяет спланировать обращение в Пенсионный фонд наиболее удобный образом.

Отдельным сервисом предоставлена возможность предварительного заказа документов.  Также для неавторизованных пользователей доступна возможность направления произвольных обращений. То есть к нему можно прикрепить любой документ или фотографию, например фото документа.

Для удобства можно установить систему оповещений, заполнить персональную информацию о себе, и установить обратную связь с разработчиками, направив им предложение по усовершенствованию работы приложения.

Приложение будет пополняться новыми сервисами.

 

Общество
kuzbassnews.ru
16/05/2017
Общество
Новости Кузбасса

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