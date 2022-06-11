План праздничных мероприятий 12 июня

12 июня праздничные мероприятия пройдут по всему Кузбассу. Во всех территориях региона организованы концерты и выступления народных национальных коллективов.

В программе — исполнение музыкальных произведений о Родине, о России, шествия и флешмобы, участниками которых станут — врачи, волонтеры, военные, спасатели. Основные торжественные мероприятия пройдут в столицах двух агломераций – Кемерове и Новокузнецке.

Так, в Кемерове центром праздничных событий станет Московская площадь. С утра она превратится в «площадь трех фестивалей»: национальных общественных организаций «Я – россиянин!»; кавер-групп «Музыка города», арт-пространств «Family-fest». Торжественные мероприятия откроет шествие делегаций городов северной агломерации Кузбасса и флешмоб «Россия твоя и моя» с выносом 56-метрового флага Российской Федерации.

До самого вечера на Московской площади будут проходить концерты национальных творческих коллективов, презентации общественных организаций, выставки народного творчества, мастер-классы.

На семейной развлекательной локации заработают различные творческие лаборатории, интерактивы и инсталляции, «сладкий базар», всевозможные выставки, пройдет фестиваль «Библиофест», с концертом выступят учащиеся Академии Игоря Крутого, состоится финал регионального конкурса эстрадной песни «Планета музыки».

Территория перед ледовым дворцом «Кузбасс» и Московской площадью на один день станет молодежным пространством с танцевальным батлом, соревнованиями по экстремальным видам спорта, спортивными локациями. Завершится день праздничным салютом.

12 июня с 15.00 до 24.00 будет организована работа 13 единиц дополнительных маршрутов — шаттлов. Они поедут по трем направлениям: маршрут №300 «д.п. «Центральный» – ледовый дворец «Кузбасс», маршрут №301 «Сельская больница — ДК Шахтеров — ледовый дворец «Кузбасс», маршрут №302 «Универсам № 1 — ледовый дворец «Кузбасс».

Кроме того, Кемеровским театром кукол им. А. Гайдара запланировано большое шествие гигантских уличных кукол по центральным городским улицам. Пройдет этнокультурный марафон «Душа Кузбасса», в рамках которого выступят победители региональных конкурсов, а на интерактивном пикнике «Приходите в гости к нам!» состоятся презентации национальных кухонь, ритуалов встречи гостей.

12 июня в Новокузнецке главные события начнутся на площади перед городской администрацией с патриотического флешмоба «Вперед, Россия!». Среди участников сотни горожан: учащиеся, студенты, танцевальные коллективы города, а также представители разных диаспор с национальными флагами — шорцы, телеуты, кыргызы, татары, азербайджанцы. Также будет дан старт национальному фестивалю «Этнопалитра Новокузнецка». Каждый желающий сможет познакомиться с многонациональной культурой города. В программе: национальные подворья с дегустацией блюд, выставка-ярмарка народных ремесел и мастер-классы по изготовлению традиционных национальных оберегов, детские игровые площадки и познавательные квесты, арт-пленэр художников-любителей и профессионалов, фотозоны. Кульминацией станет традиционный хоровод Дружбы.

На площади у кинотеатра «Октябрь» состоится концерт, посвященный Дню России. В нем примут участие лучшие творческие коллективы Дома творческих Союзов и ДК «Строитель». В репертуаре исполнителей — песни о дружбе, о Родине, о любви к Отечеству.

Новокузнечан и гостей города приглашает Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя — здесь состоятся мастер-классы, выставки, конкурсы и игры для детей. В программе: создание с помощью ниток и крючка российского флага и изготовление символов нашей страны из бумаги. Можно будет ответить на вопросы этнокультурного квиза, проверить свои знания в викторине «Семь чудес России» и «Моя любимая страна», собрать из пазлов карту, принять участие в конкурсе «Поэтический триколор» и многое другое.

Коллективы Дворца культуры «Алюминщик» выступят в одноименном саду в концертной программе «Наш дом — Россия». Горожан также будет радовать духовой оркестр под руководством Владимира Василина и Театр эстрадной песни «Капель».

На открытой площадке джаз-клуба «Геликон» выступит духовой оркестр «Новый Кузнецкий биг-бенд». В программе будут звучать: духовая музыка, марши, вальсы, песни военных лет, польки, джазовые композиции.

Учреждения культуры приглашают кузбассовцев в этот день посетить арт-пространства, интерактивы и инсталляции, семейные площадки, тематикой которых станет «Россия — великая страна!».

Филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова и Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва приглашают на патриотические концерты, которые пройдут под открытым небом на площадках учреждений.

Кузбасский государственный краеведческий музей в отделе истории проведет тематическую интерактивную экскурсию «Присоединение Кузнецкой земли к Российскому государству. Первые остроги». В отделе природы посетителей познакомят с выставкой «Богатство Кузбасса — богатство России».

Занятие «Народы России: азбука дружбы» и квест-игра «Если будет Россия — буду и я!» состоятся в Музее изобразительных искусств Кузбасса.

Кузбасский музей-заповедник «Томская Писаница» подготовил концертно-патриотическую программу «Я люблю тебя, Россия».

Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи приглашает детей и подростков посетить читальный зал на траве, где будет работать площадка «Вместе мы – Россия».

На Московской площади «Кузбасскино» проведет бесплатные показы российских анимационных и художественных фильмов, а также откроет выездную выставку Музея кино. Кузбасский центр искусств подготовит для гостей мероприятия арт-площадки, где все желающие смогут оставить свои поздравления с праздником. Кроме того, здесь можно будет познакомиться с книгами кузбасских авторов. Центр народного творчества Кузбасса приглашает посетить выставку-ярмарку, где свои работы представят более 70 мастеров—ремесленников.

В поселке Металлплощадка состоится праздничное мероприятие «Славься Русь — моя Отчизна!», кроме того, все желающие смогут познакомиться с фотовыставкой «Россия в объективе», а также принять участие во флешмобе «Я люблю Россию».

Развлекательные патриотические программы ждут новокузнечан и гостей города в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость». 11 июня для семейной аудитории с детьми 6+ состоится познавательно-развлекательное занятие «Пряди, моя пряха». 12 июня для детей от 6 лет состоится познавательно-развлекательное занятие «В гостях у самовара». Также подготовлена развлекательная патриотическая программа «День России», в ходе которой посетителям расскажут об истории праздника и символике. Свои знания участники мероприятия смогут проверить в викторине и разгадке ребусов.

В пгт Крапивинский Крапивинского муниципального округа пройдет велопарад, участники которого проедут по маршруту с флагами России.

Культурный центр «Краснобродский» присоединится к акции «Россия — страна героев».

Студенты творческих учебных заведений региона примут участие во Всероссийской акции «Россия рисует», а сотрудники музеев, библиотек, домов культуры и артисты театров присоединятся к флешмобу «Гимн России».

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса