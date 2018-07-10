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План празднования Дня металлурга в Новокузнецке

Металлургические компании, работающие в Новокузнецке, организуют большой праздник для горожан и гостей города, посвященный Дню Металлурга.

10 июля в парке имени Гагарина состоится торжественное открытие крупнейшего в Сибири и единственного в Кузбассе WorkOut стадиона, установленного на средства ЕВРАЗа.  В этот же день здесь стартует Всероссийский фестиваль по WorkOut, на котором выступят участники из разных городов - от Москвы до Челябинска.

13 июля на стадионе «Регби» пройдет большой спортивный праздник для любителей футбола «Высшая лига РУСАЛа». Помимо футбольных матчей на кубок «Алюминиевая бутса», которые стартуют в 17:00, состоятся легкоатлетическая и семейные эстафеты, конкурсы для взрослых и детей, а также розыгрыш призов с символикой Чемпионата мира по футболу - 2018. Лотерейные билеты выдаются на входе на стадион. Почетными гостями праздника станут игроки футбольного клуба «Новокузнецк», которые проведут мастер-классы для юных болельщиков.

14 июля  на площади общественных мероприятий Заводского района состоится праздничный концерт творческих коллективов Культурно-спортивного центра металлургов ЕВРАЗа. Завершит праздничный вечер выступление Владимира Преснякова. После концерта ночное небо Новокузнецка украсит салют.

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kuzbassnews.ru
10/07/2018
Культура
Топ
Новокузнецк
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