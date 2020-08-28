Площадь, сквер и школу искусств отремонтировали в Гурьевске ко Дню Шахтера

Последние дни лета в Кузбассе будут ветреными и дождливыми Синоптики дали предварительный прогноз погоды на ближайшую рабочую неделю в Кузбассе. Согласно их...

Власти планируют начать отопительный сезон в Кузбассе раньше обычного Кузбасские муниципалитеты могут начать отопительный сезон раньше обычного. Об этом в ходе прямой...

В Кемерове откроют новую шестиполосную дорогу Напомним, строительство дороги началось в марте 2020 года, протяженность участка составила 1,3 км,...