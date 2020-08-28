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Площадь, сквер и школу искусств отремонтировали в Гурьевске ко Дню Шахтера

Сразу четыре капитально отремонтированных и новых объекта открыли в Гурьевском округе в преддверии Дня шахтера и в год 85-летия муниципалитета: сквер «Юность», площадь Торжеств, новую мини-футбольную площадку на территории спорткомплекса «Металлург» в городе Гурьевск и детскую школу искусств № 2 в городе Салаир.

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kuzbassnews.ru
28/08/2020
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