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По данным Росстата Новокузнецк и Кемерово вошли в пятерку самых загрязненных городов России

Росстат в докладе «Социально-экономическое положение России», называет пятерку самых загрязненных городов страны.В этом списке Новокузнецк занимает третью строчку, а Кемерово  - пятую.

В Новокузнецке в первое полугодие текущего года, дважды было зафиксировано превышение бенз(а)пирена. Его максимальная концентрация больше нормы в 18 раз.

В Кемерово большое количество этого вещества зарегистрировано только один раз. Максимальная концентрация бенз(а)пирена была превышена в 13 раз.

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kuzbassnews.ru
02/08/2017
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