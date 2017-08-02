По данным Росстата Новокузнецк и Кемерово вошли в пятерку самых загрязненных городов России

Росстат в докладе «Социально-экономическое положение России», называет пятерку самых загрязненных городов страны.В этом списке Новокузнецк занимает третью строчку, а Кемерово - пятую.
В Новокузнецке в первое полугодие текущего года, дважды было зафиксировано превышение бенз(а)пирена. Его максимальная концентрация больше нормы в 18 раз.
В Кемерово большое количество этого вещества зарегистрировано только один раз. Максимальная концентрация бенз(а)пирена была превышена в 13 раз.
02/08/2017
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