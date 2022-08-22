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По факту захвата заложников в СИЗО №1 возбуждено уголовное дело

21 августа около 20 часов 40 минут (местного времени) поступило сообщение о том, что 8 следственно-арестованных в ФКУ СИЗО №1 взяли в заложники сотрудников учреждения. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в отношении двух и более лиц).

По версии следствия, следственно-арестованные, находящиеся в СИЗО № 1,  взяли в заложники трех сотрудников учреждения, они выдвинули требования о предоставлении им запрещенных к хранению предметов и веществ: мобильные телефоны, наркотические средства и сигареты. Также они потребовали встречи с руководством ФСИН России. Изначально заключенные добровольно освободили одного заложника, после чего оставшиеся  в заложниках сотрудники  учреждения были освобождены в ходе проведения специального мероприятия, необходимого при данных обстоятельствах, никто не пострадал.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

 

Фото из открытых источников

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