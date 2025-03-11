По инициативе кузбасских лесозаготовителей специалисты Россельхознадзора провели профилактические визиты

В конце февраля 2025 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел профилактические визиты на основании поступивших заявок от трех кузбасских лесозаготовителей.

Так, в рамках осуществления федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) два профилактических визита состоялись в дистанционном формате посредством мобильного приложения «Инспектор», еще один — месту осуществления деятельности хозяйствующего субъекта.

Государственный инспектор ведомства проинформировал индивидуальных предпринимателей об обязательных требованиях, предъявляемых к их деятельности, к объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых, исходя из присвоенной категории риска.

В ходе мероприятий для ИП Тафинцева А.О. , ИП Нестерова О.А. и ИП Соколова С.А., осуществляющих деятельность по лесозаготовке, распиловке и строганию древесины, производству пиломатериалов в Тисульском и Мариинском районах Кемеровской области-Кузбасса, были даны разъяснения по соблюдению карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции, к использованию подкарантинных объектов, перемещению продукции по территории Российской Федерации, порядку проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания.

Особое внимание было уделено карантинным фитосанитарным зонам, установленным в регионе по карантинным видам вредителей леса, и, как следствие, соблюдению карантинного фитосанитарного режима в карантинной фитосанитарной зоне, порядку проведения обследования мест хранения, переработки древесины, своевременности уведомления территориального управления Россельхознадзора о признаках поражения продукции карантинными объектами.

По результатам профилактических мероприятий составлены соответствующие акты, которые в установленном порядке направлены в адрес хозяйствующих субъектов.