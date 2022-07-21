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По иску прокурора администрация обязана провести лесоустройство в границах Чебулинского муниципального округа

Прокуратурой Чебулинского района проведена проверка соблюдения требований законодательства о лесопользовании и пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории Чебулинского муниципального округа.

Проверка показала, что границы земельных участков, занятых лесами на территории Чебулинского округа, не установлены, лесоустройство не проведено, в отношении бесхозных лесных участков не проведены инвентаризация, кадастровые работы, они не поставлены на кадастровый учет, не оформлено право собственности. Кроме того, не разработан лесохозяйственный регламент, муниципальный лесной контроль не осуществляется.

В свою очередь отсутствие актуальных материалов лесоустройства не позволяет органам местного самоуправления осуществлять полномочия по управлению городскими лесами, в том числе по проведению в них санитарных и противопожарных мероприятий, а также по предоставлению лесных участков в пользование, чем нарушаются права граждан, создается угроза пожаров.

С целью устранения выявленных нарушений прокурор Чебулинского района обратился в суд с иском с требованием возложить на администрацию Чебулинского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса обязанность по проведению лесоустройства в отношении городских лесов Чебулинского округа, постановке их на кадастровый учет и оформлению права собственности. Кроме того, прокурор потребовал разработать лесохозяйственный регламент и организовать муниципальный лесной контроль.

Судом требования прокурора удовлетворены, исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре района.

 

 

Фото из открытых источников

Общество
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
21/07/2022
Общество
Верх-Чебула
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