По иску прокурора Таштагола суд обязал коммерческую организацию отремонтировать детскую площадку

Прокуратура Таштагола провела проверку соблюдения законодательства о защите прав и свобод несовершеннолетних.

Установлено, что детская игровая площадка, расположенная по улице Кирова в городе Таштаголе, не отвечает требованиям законодательства о безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних.

В частности, на территории детской площадки находится мусор, территория, в том числе песочница, заросла травой, не обеспечены устойчивость и безопасность зонта песочницы, качели, требуется окрашивание игровых элементов.

По результатам проверки прокурором города в суд направлено исковое заявление с требованием обязать ООО «Городское благоустройство», которое обязано в силу договорных отношений с администрацией Таштагольского городского поселения осуществлять текущий ремонт детских площадок, устранить выявленные нарушения.

Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил заявленные требования. Решение суда в законную силу не вступило, его исполнение находится на контроле в прокуратуре города.

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